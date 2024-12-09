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ثقافة وفنون

المخرج العالمي مايكل مان يكشف خلال ندوته بمهرجان البحر الأحمر عن فكرة يتمنى تنفيذها

مايكل مان، فيتو
مايكل مان، فيتو

نظم مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة لعام 2024، بالمملكة العربية السعودية جلسة حوارية خاصة للمخرج العالمي مايكل مان.

 

المخرج العالمي مايكل مان في مهرجان البحر الأحمر 

وقال مايكل مان خلال جلسته: اقترب الانتهاء من سيناريو فيلمه الجديد Heat 2، والذي من المقرر عرضه قريبا، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يعمل في فيلم يروي أحداث معركة هواي عام 1968، وهي معركة من أبرز المعارك الدموية.

وأكد “مان” خلال الجلسة، أنه يستعد لإطلاق موقع إليكتروني خاص بصناعة فيلم فيراري، والذي  دارت أحداث في عم 1957 للنجم أدرم درايفر، مشدد أن الموقع يتضمن الكثير من الفيديوهات والصور التي توثق كواليس تصوير الفيلم، مضيفا أن سبب إطلاقه للموقع هو حب الجمهور لمغامرات فيراري وأن  ابنته هي صاحبة الفكرة. 

مهرجان البحر الأحمر السينمائي

وكشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن أسماء متحدثين إضافيين يشاركون في الجلسات الحوارية ضمن فعاليات النسخة الرابعة من المهرجان الذي يقام في "البلد" جدة التاريخية خلال الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر 2024.

وتضم قائمة المتحدثين الجدد في الجلسات الحوارية جلسة عن رواد السعودية مع الممثل والشاعر إبراهيم الحساوي والممثل مشعل المطيري، كما تتضمن مجموعة من ألمع نجوم السينما، ومن بينهم، المرشحة لجائزة الأوسكار إميلي بلانت (OPPENHEIMER)  والتي ستكرم في مهرجان البحر الأحمر لهذا العام.

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