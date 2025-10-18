أبرزها تورطه في هجوم 7 أكتوبر، التهم الموجهة للفلسطيني محمود المهتدي المعتقل في أمريكا

ألقت السلطات الأمنية الأمريكية في ولاية لويزيانا القبض على محمود المهتدي، وهو شاب فلسطيني من قطاع غزة، كان يقيم في مدينة "لافاييت" قبل اعتقاله.

وجاء اعتقال المهتدي، البالغ من العمر 33 عامًا، للاشتباه بتورطه في المشاركة بتنفيذ الهجوم الذي شنته حركة “حماس” على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن المهتدي عضو في فصيل "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، وقاد مجموعات مسلحة من ذراع الجبهة العسكري "كتائب المقاومة الوطنية" خلال الهجوم على إسرائيل.



وتشير قناة "I24news" العبرية إلى أن المهتدي يواجه في الولايات المتحدة تهم "انتهاك قوانين الإرهاب من خلال مساعدة أو محاولة مساعدة مسلح أجنبي" و"قيادة وتنسيق مقاتلي كتائب المقاومة الوطنية الذين انضموا للهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر".

BREAKING: Man arrested by the FBI in Louisiana for participating in the October 7 massacre



Mahmoud Amin Ya-qub Al-Muhtadi is accused of being a member of the DFLP terrorist organization's military wing and invading Israel from Gaza on October 7, 2023.



He reportedly entered the… pic.twitter.com/y9alZKiNF0 — Israel War Room (@IsraelWarRoom) October 17, 2025

وذكرت وزارة العدل الأمريكية، أن المهتدي (33 عامًا)، "مثُل أمام قاض فيدرالي، الجمعة، وجَّه إليه تهمتَي "دعم منظمة إرهابية أجنبية" في إشارة إلى حركة حماس، وتقديم معلومات كاذبة للحصول على تأشيرة إلى الولايات المتحدة"، وفقًا لوثائق المحكمة.



وجاء في نص الدعوى الجنائية أنه "صباح 7 أكتوبر 2023، علم المهتدي بتوغل حماس وتسلح وجمع آخرين وعبر إلى إسرائيل بهدف المساعدة في الهجوم الإرهابي لحماس".

كما أدعت كذلك أن "الأدلة تشير إلى أن هاتف المهتدي استخدم برجًا خلويًّا يقع قرب كيبوتس كفار عزة في إسرائيل، وهو موقع مذبحة مروعة ارتكبتها حماس وأنصارها".

ويواجه المهتدين بحسب المصادر القضائية الأمريكية، تهم "التآمر لتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية وتقديم معلومات كاذبة للحصول على تأشيرة".

