الولايات المتحدة تطلب من إسرائيل منح الوسطاء فرصة بشأن الجثامين

ترامب ونتنياهو
ترامب ونتنياهو

قالت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الجمعة، إن واشنطن طلبت من إسرائيل عدم خرق الاتفاق ومنح الوسطاء فرصة لحل أزمة جثامين الأسرى الإسرائيليين.

وذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسئول أمريكي أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يتوقع أن يتوجه إلى الشرق الأوسط الأحد المقبل لمتابعة تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة.

ويتكوف يزور المنطقة لمتابعة اتفاق غزة 

وأوضح المصدر أن ويتكوف سيزور مصر وإسرائيل ومن المرجح أن يزور قطاع غزة.

كما نقل الموقع عن مسئول إسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "تكذب" وطلب من الوسطاء الضغط عليها لإعادة مزيد من جثث الأسرى الإسرائيليين.

وأضاف المصدر أن ترامب قال لنتنياهو إنه على علم بتأخر تسليم جثامين الأسرى وإنه يعمل على حل ذلك.

وزعم المسؤول الإسرائيلي أن "حماس اختارت عدم تسليم جثث يمكن تسليمها وتختلق بذلك أزمة".

