نقابة الصحفيين تنظم يومًا خاصًا للمرأة الفلسطينية 26 أكتوبر

قالت إيمان عوف، مقررة لجنة المرأة بنقابة الصحفيين، إن النقابة ستنظم يومًا خاصًا للمرأة الفلسطينية في ٢٦ أكتوبر المقبل.

وأشارت إلى أن هذا اليوم يأتي تقديرًا لنضال المرأة الفلسطينية وصمودها الأسطوري في مواجهة الاحتلال، وتأكيدًا على دعم نقابة الصحفيين المصريين للمرأة في فلسطين التي تتحمل أعباء الحرب والتهجير والعدوان، وتواصل أداء دورها الإنساني والوطني والإعلامي بكل شجاعة وثبات.

وأوضحت عوف أن الفعالية ستتضمن جلسات نقاشية ومعارض توثيقية وشهادات حية تسلط الضوء على معاناة النساء الفلسطينيات، ودورهن في نقل الحقيقة من قلب الميدان، إلى جانب بحث سبل دعم الصحفيات الفلسطينيات ماديًا ومعنويًا، وتعزيز التعاون بين الصحفيات المصريات والفلسطينيات في الدفاع عن حرية الكلمة وحق الشعوب في الحياة والكرامة.

