حبس قائد سيارة ملاكي دهس 4 أشخاص ولاذ بالفرار في البحيرة

أمرت النيابة العامة بحبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة دهس 4 أشخاص بسيارته الملاكي مما أسفر عن إصابتهم فى مدينة رشيد بالبحيرة

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ألقت القبض على طالب دهس 4 أشخاص بسيارة ملاكي مما أسفر عن إصابتهم بكسور وكدمات متفرقة بالجسم فى مدينة رشيد بـالبحيرة.



حادث مدينة رشيد بالبحيرة

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة بالاصطدام بعدد من الأشخاص حال سيره بأحد الشوارع بمدينة رشيد بالبحيرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 أكتوبر الجاري تلقي مركز شرطة رشيد بلاغا بأنه أثناء سير سيارة ملاكي "سارية التراخيص" قيادة (طالب – مقيم بدائرة المركز "لا يحمل رخصة قيادة") اصطدم بـــ (4 أشخاص “مصابين بكسور وكدمات متفرقة بالجسم”) وتم نقلهم لأحد المستشفيات لتلقي العلاج وبسؤالهم أيدوا ما سبق.

تم ضبط قائد السيارة المتسببة في الحادث، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

