نورهان الشيخ: على الفلسطينيين صياغة رؤية وطنية يُدمج فيها جميع الفصائل

قالت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشيوخ، إن دماء الشهيدات الفلسطينيات لم تذهب سُدى، فقد صنعن التاريخ وتركْن بصمة خالدة في الذاكرة العربية والإنسانية بكل ما قدمنه من تضحيات وشجاعة في مواجهة العدوان.

وأضافت الشيخ، خلال كلمتها في اليوم الذي نظمته لجنتا الشئون العربية والخارجية، ولجنة المرأة بنقابة الصحفيين، لدعم الصحفيات الفلسطينيات، أننا اليوم أمام مشهد غير مسبوق في التاريخ الحديث، تجلّى بوضوح في اتفاق شرم الشيخ، وفي موجة التظاهرات والاحتجاجات التي عمّت مختلف دول العالم دعمًا لفلسطين، والتي كان وراءها بالأساس ما قدمته الشهيدات الفلسطينيات من تضحيات وصمود.



وأشارت إلى أن مصر أدّت دورها على أكمل وجه، عبر مختلف أجهزتها ومؤسساتها، ليظهر هذا المشهد المشرف الذي عبّر عن الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية. وأكدت ضرورة استثمار هذه اللحظة التاريخية، مشددة على أن مصر كانت وما زالت أكثر الدول التي قدّمت تضحيات جسامًا من أجل القضية الفلسطينية، وستظل داعمًا رئيسيًا لها.

ودعت الشيخ إلى ضرورة أن يبادر الفلسطينيون بصياغة رؤية وطنية فلسطينية موحدة، تُدمج فيها جميع الفصائل، لتكون خالصة تعبر عن الإرادة الفلسطينية الجامعة، مؤكدة أن على الإعلام والصحافة دورًا محوريًا في الترويج لهذه الفكرة والدفع باتجاه تحقيقها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.