الأربعاء 15 أكتوبر 2025
القناة 12 العبرية: إسرائيل تستعد لتسلم عدد من جثامين الأسرى الليلة

عملية تسليم جثامين
عملية تسليم جثامين أسرى الاحتلال، فيتو

ذكرت القناة 12 العبرية في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تستعد لتسلم عدد من جثامين الأسرى الليلة.

وكشف موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلًا عن مسؤول إسرائيلي كبير أن حركة حماس تبذل جهودًا أكبر خلال الساعات الأخيرة لإعادة جثث الرهائن الإسرائيليين الذين توفوا في غزة، في خطوة تُفسَّر على أنها محاولة لتجنب تصعيد جديد أو تجميد الاتفاق القائم.

موقف إسرائيلي بشأن إعادة جثامين الرهائن

وبحسب التقرير، أوضحت إسرائيل عبر الوسطاء الدوليين أن إعادة الجثامين تُعدّ بندًا أساسيًا في اتفاق غزة، وأن أي تأخير في تنفيذ هذا البند سيؤثر مباشرة على مسار التفاهمات الإنسانية بين الجانبين.

وأكد أكسيوس نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير، قوله بأنه لا يزال هناك احتمال أن تعيد حمـ.ـاس اليوم جثث الرهائن.
 

وساطات مستمرة للتهدئة بين حماس وإسرائيل

تأتي هذه التطورات بينما تكثّف مصر وقطر والولايات المتحدة جهودها الدبلوماسية لتثبيت الهدوء ومنع انهيار الاتفاق، في ظل مؤشرات على استعداد حماس لتقديم خطوات عملية خلال الساعات المقبلة.

