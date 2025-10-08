السيسي: لا نتحدث بغرور، ولن يستطيع أحد المساس بمصر أو النيل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة: “أى تهديد أو تحدٍّ لن يتمكن من النيل ومن مصر طالما ظل المصريون متحدين”.

واضاف الرئيس: "لا تقلقوا من أي تهديد.. طالما نحن جميعًا معًا، سنستطيع بإذن الله تجاوز أي صعوبة أو خطر. نحن لا نتحدث بتفاخر أو غرور، بل بتواضع وثقة في الله وفي شعبنا، فلا أحد يستطيع المساس بمصر ما دمنا على قلب رجل واحد".

وشهد الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، مراسم حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الشرطة والضباط المتخصصين بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وشهدت أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة اليوم الأربعاء مراسم احتفال تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة والضباط المتخصصين للعام الدراسي 2024 /2025، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وأعضاء هيئة الشرطة ولفيف من قادة وضباط القوات المسلحة، وممثلين عن عدة وزارات وأهالي الخريجين.

وجاء الاحتفال في إطار تعزيز الكوادر الشرطية المؤهلة، وتكريم الخريجين الجدد الذين سينضمون إلى صفوف وزارة الداخلية لدعم الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء البلاد.

