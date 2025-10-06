الإثنين 06 أكتوبر 2025
والدة وفاء عامر توزع شيكولاتة على زوار قبر مبارك (فيديو)

والدة وفاء عامر توزع
والدة وفاء عامر توزع شيكولاتة على زوار قبر مبارك

وزعت والدة الفنانة وفاء عامر شيكولاته على زوار قبر الرئيس الراحل حسني مبارك في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة 

 تمر اليوم الإثنين ذكرى انتصارات أكتوبر التي تعد من أعظم الأيام في تاريخ مصر الحديث، حيث تعيد إلى الأذهان بطولات الجيش المصري الذي سطر بدمائه ملحمة استرداد الكرامة والعزة في حرب السادس من أكتوبر عام 1973. 

