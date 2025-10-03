الجمعة 03 أكتوبر 2025
كرة القدم النسائية، الأهلي يواجه فريق مسار في بطولة الدوري اليوم

فريق سيدات كرة القدم
فريق سيدات كرة القدم بالنادي الأهلي

 يلتقى الفريق الأول لكرة القدم سيدات بالأهلي، بنظيره فريق مسار، في المباراة المقرر إقامتها في الثالثة والنصف من عصر اليوم الجمعة، على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز في الثلاث جولات الماضية التي خاضها، بداية من التفوق على مضيفه بالم هيلز بثلاثية نظيفة، وبتسعة أهداف دون رد على ضيفه اتحاد بسيون، وأخيرًا الفوز على مضيفه رع بخمسة أهداف، مُسجلًا 17 هدفًا، دون أن تهتز شباكه بأي هدف.

وتُقام منافسات الدوري هذا الموسم بنظام المجموعة الواحدة من دورين (ذهابًا وإيابًا)، في نسخة تشهد المشاركة الثانية للأهلي، بعد ظهوره الأول في الموسم الماضي، والذي أنهاه بالمركز الثاني في جدول الترتيب، إلى جانب تتويجه بلقب كأس مصر.

 

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات الأهلي كلًا من ديميتري لوبوف مديرًا فنيًا، وحكيمة بوستة مدربًا عامًا، وتامر الدسوقي مدربًا للحراس، وعبد اللطيف رضا محللًا للأداء، ويارا صفوت المدير الإداري، وإبراهيم حمدان إداري شؤون اللاعبين، وجينا حسين طبيب الفريق، وراندا ياسر وهايدي العشيري للعلاج الطبيعي، ومكسيم التنهوفن مدرب اللياقة البدنية.

