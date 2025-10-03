المقاولون ضيفا أمام الاتحاد السكندري في صراع القاع بالدوري المصري

الدوري المصري، يحل فريق المقاولون العرب ضيفًا ثقيلًا على الاتحاد السكندري، علىإستاد الإسكندرية، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعد مباراة الليلة بين زعيم الثغر وذئاب الجبل مهمة في مشوار الفريقين للابتعاد عن منطقة الهبوط، في الدوري حيث يقبع المقاولون في المركز 19 برصيد 5 نقاط ويليه الاتحاد السكندري في المركز 20 وقبل الأخير بنفس الرصيد.

ويدخل فريق المقاولون لقاء الليلة تحت قيادة طلعت محرم مديرًا فنيًّا بعدما قرر مجلس المقاولون تكليفه بمهمة تدريب الفريق مؤقتا أمام الاتحاد السكندري بعد قبول استقالة محمد مكي ولحين التعاقد مع مدير فني جديد خلال الفترة المقبلة.

ويبحث المقاولون عن تحقيق الفوز الأول له في الدوري هذا الموسم بعدما جمع 5 نقاط فقط من 9 جولات بواقع 5 تعادلات و4 هزائم ليحتل المركز التاسع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري.

وعلي صعيد آخر يسعي الاتحاد السكندري لتصحيح مساره في الدوري بتحقيق الفوز أمام المقاولون تحت قيادة تامر مصطفى، المدير الفني والذي تولي قيادة الفريق بعد رحيل أحمد سامي.

قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة المقاولون العرب

صبحي سليمان ومحمود جنش، ومحمد سامي ومصطفى إبراهيم، وعبدالغني محمد وأبو بكر اليادي، وعمرو صلاح ومحمود شبانه، وعبدالرحمن بودي وأحمد محمود، وعبدالله فوزي ومحمد توني، ومحمد كناريا وناصر ناصر، وفادي فريد وفيفوري اكيم، وسيفوري ايزاك وعمرو جمعة، وأحمد عيد وجون إيبوكا، وإسلام سمير وأحمد ناجي.

حكام مباراة الاتحاد السكندري ضد المقاولون

ويدير لقاء الاتحاد السكندري ضد المقاولون العرب تحكيميا: الدولي أحمد الغندور (حكمًا للساحة) ’ الدولي أحمد توفيق طلب ومحمد فاروق (مساعدين) ’ وليد عبد الرازق (حكمًا رابعًا) ومحمد عبد العزيز ومحمد العيوطي (تقنية الفيديو).

ويشارك في الدوري المصري الممتاز النسخة الجديدة، كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ويتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى على لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى على تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

