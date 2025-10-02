الشاعر مصطفى حدوتة بعد ترشيح أغنيته للجرامي: حققت أهم وأحلى حاجة مع محمد رمضان

أعرب الشاعر مصطفى حدوتة عن سعادته البالغة بمشاركة أغنية "أنا - أنت" للنجم محمد رمضان في المرحلة الأولى من سباق جوائز الجرامي 2025، وذلك بعد غياب ترشيح الأعمال المصرية للجرامي بعد ما يقرب من 20 عاما.

ترشيح أغنية أنا وأنت

وقال حدوتة عبر حسابه على "انستجرام": ‎بعد تجارب وشغل كتير بدأ من أول أغنية (ثابت) اللي ليها معايا حكاية خاصة لأنها اتسجلت يوم فرحي ونزلت أول يوم جوازي عشان أمضي عقودها، وبعد أغاني كتير منهم “خمسة كل خميس” و“أنا البلد” و”رقم واحد يا أنصاص” لحد “إيه يا قلبي” و“أنا أنت” كانت رحلة ممتعة وتجارب رائعة.

وأضاف: ولكن أنا كنت تعبان نفسيًا جدًا وأنا شغال مع محمد رمضان إني محققتش أكبر رقم معاه وده بيسببلي إزعاج كبير جدًا.. ولكن السنة دي حققت معاه حاجه أحلى وأهم الحمد لله إن أغنية (أنا - أنت) اترشحت للجائزة الأكبر للموسيقى في العالم وهي جائزة (الجرامي).

وأردف حدوتة: وللعلم الجائزة دي ماترشحش ليها فنان مصري من ٢٠ سنة ولم يفز بها إلا فنان مصري وحيد وهو الموسيقار (فتحي سلامة) وده حدث تاريخي بالنسبة لي وبالنسبالنا كمصريين.

كما وجه مصطفى حدوتة الشكر لكل الصناع الذي تعاون معهم في الأغاني التي جمعته مع النجم محمد رمضان، وخص بالذكر صناع أغنية "أنا - أنت": ‎بشكر الفنان محمد رمضان ع ثقته الكبيرة فيا وبشكر كل اللي تعاونوا معايا ومعاه في كل أغانينا وأخص بالشكر بصناع (أنا - أنت) وهما أخواتي كولبيكس ومصطفى تاج، بالتوفيق والنجاح للجميع.

