حبس أجنبيتين بتهمة سرقة قطعة ذهبية من داخل محل مصوغات بقصر النيل

أمرت نيابة قصر النيل بحبس سيدتين أجنبيتين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة قطعة ذهبية من داخل محل مصوغات بـمنطقة قصر النيل.

 

سرقة قطعة ذهبية من داخل محل مصوغات بقصر النيل

كان قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من (مدير محل مصوغات - كائن بدائرة القسم) بتضرره من قيام (سيدتين أجنبيتين) بالحضور للمحل عمله بدعوى شراء بعض المصوغات الذهبية وعقب مغادرتهما اكتشف قيامهما بسرقة قطعة ذهبية.

وبإجراء التحريات أسفرت الجهود عن تحديد مرتكبتي الواقعة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما (تحملان جنسية إحدى الدول - مقيمتان بإحدى الفنادق بالقاهرة).

 

وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وأرشدتا عن القطعة المستولى عليها.
 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

