الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة مانشستر سيتي وموناكو في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

يحل مانشستر سيتي الإنجليزي، بقيادة المدرب بيب جوارديولا، ضيفا أمام نظيره فريق موناكو الفرنسي مساء اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ملعب "لويس الثاني" مباراة فريقي مان سيتي الإنجليزي وموناكو الفرنسي، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، موسم 2025/26.

موعد مباراة مانشستر سيتي وموناكو 

تنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي ضد موناكو اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي أمام موناكو

تذاع مباراة مانشستر سيتي وموناكو اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN SPORTS 3.

ويمتلك مانشستر سيتي 3 نقاط بعدما فاز على نابولي بهدفين دون رد في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، بينما تعرض موناكو للهزيمة على يد كلوب بروج بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويدخل مانشستر سيتي تلك المباراة بعدما حقق فوزًا على بيرنلي بخمسة أهداف مقابل هدف، يوم السبت الماضي، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد الموسم الجديد في دوري أبطال أوروبا إقامته بالآلية الحديثة للنسخة الثانية على التوالي، حيث يشارك 36 فريقا بدلا من 32 فريقا.

وفي مرحلة الدوري، تم توزيع الأندية إلى 4 مستويات، على أن يلعب كل فريق مع منافسين اثنين من كل مستوى، وبدلا من تقسيم الأندية المشاركة إلى مجموعات كما كان يتم في السابق، يلعب كل فريق 8 مباريات بواقع 4 على أرضه و4 خارج أرضه في مرحلة الدوري (الدور الأول).

وتتأهل الأندية التي تحتل المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.

ومن دور الـ16 حتى نصف النهائي يتم لعب الأدوار الاقصائية بنظام مباراتي ذهاب وعودة، بحيث يتأهل الفائز للدور التالي، فيما يقام النهائي من مباراة واحدة، تجرى هذا الموسم على ملعب "بوشكاش أرينا" بالعاصمة المجرية بودابست.

في المقابل فإن الفرق التي تحتل المراكز من الـ25 إلى الأخير تودع المنافسات الأوروبية ولن تنتقل إلى البطولة الأدنى.

وأقيمت الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا في الفترة ما بين 16 و18 سبتمبر الجاري، فيما تقام الجولة الثانية يومي 30 من الشهر نفسه، والأول من أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن تقام الجولة الثالثة يومي 21 و22 من أكتوبر الجاري، ويشهد شهر نوفمبر إقامة الجولتين الرابعة والخامسة أيام 4 و5 و25 و26.

وتقام الجولة السادسة يومي 9 و10 ديسمبر المقبل، فيما تقام مباريات الجولة السابعة قبل الأخيرة يومي 20 و21 يناير 2026، وتقام مباريات الجولة الأخيرة كلها في يوم واحد يوم 28 يناير.

وتُلعب مباريات الذهاب بالملحق المؤهل لدور الـ16 يومي 17 و18 فبراير المقبل، فيما تقام مباريات الإياب يومي 24 و25 من الشهر ذاته.

وتجرى مباريات الذهاب لدور الـ16 يومي 10 و11 مارس، وتقام مباريات الإياب يومي 17 و18 من الشهر نفسه.

وتلعب مباريات الذهاب للدور ربع النهائي يومي 7 و8 أبريل فيما تقام مباريات الإياب بعدها بأسبوع.

بينما تُلعب مباراتا الذهاب للدور قبل النهائي يومي 28 و29 أبريل، والإياب يومي 5 و6 مايو، على أن تلعب المباراة النهائية يوم 30 من الشهر ذاته.

ويقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2026  في "بودابست" بالمجر، وتنطلق المباراة  في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة يوم 30 مايو 2026، بدلًا من الساعة العاشرة مساء، وذلك بهدف تأمين تجربة أفضل للمشجعين والفرق والمدينة المستضيفة وفقا لبيان يويفا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مانشستر سيتي موناكو دوري ابطال اوروبا مانشستر سيتي وموناكو مباراة مانشستر سيتي وموناكو مانشستر سيتي ضد موناكو مباراة مانشستر سيتي ضد موناكو مانشستر سيتي أمام موناكو مباراة مانشستر سيتي أمام موناكو مان سيتي

مواد متعلقة

موقف عمر مرموش، جوارديولا يعلن قائمة مانشستر سيتي لمواجهة موناكو بدوري الأبطال

مباراة النيران الصديقة، مانشستر سيتي يضرب بيرنلي بخماسية في الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

بعد تغييرها لأجل نتنياهو، علاء مبارك يكشف خطورة خطة ترامب بشأن غزة

أول رد رسمي من محافظة الجيزة بشأن نفوق عدد من الكلاب الضالة بحدائق الأهرام

تفاصيل اعتراض الرئيس على 8 مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

السيسي أول رئيس مصري يزور هذه الدول

مدبولي يصل مجلس النواب لإلقاء بيان بشأن اعتراض الرئيس على الإجراءات الجنائية

مفاجأة، الأهلي فاوض زين الدين زيدان لقيادة الفريق وهذا رده (فيديو)

مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري الأبطال، الموعد والقناة الناقلة

نفذوا 26 جريمة، ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بالشرقية

خدمات

المزيد

أسعار الذهب تشتعل في الأسواق اليوم بعد إعلان الإغلاق الحكومي بالولايات المتحدة

أقل من 48 جنيها، سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 1-10-2025

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم ترديد أذكار الصباح والمساء في جماعة أو في المسجد

في يومها العالمي، حكاية "تحريم القهوة" من فتاوى الجدل إلى معشوقة أصحاب المزاج

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 1 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads