الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

المتحف المصري الكبير يستضيف النسخة الثالثة من فعاليات يوم الهوية

فعاليات يوم الهوية
فعاليات يوم الهوية بالمتحف المصري الكبير

استضاف المتحف المصري الكبير النسخة الثالثة من فعالية يوم الهوية، وذلك بمشاركة نخبة من الشخصيات العامة، وممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

 

فعالية يوم الهوية بالمتحف المصري الكبير 

وأكد الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن الفعالية تجسد الدور الحضاري والثقافي للمتحف باعتباره صرحًا يحافظ على التاريخ ويحتفي بالحضارة والتراث، ويلهم الأجيال لمستقبل أكثر إشراقًا وإبداعًا، حيث أعرب الحضور عن فخرهم واعتزازهم بإقامة هذه الفعالية في المتحف المصري الكبير، الذي يقف شاهدًا على عظمة الحضارة المصرية وخلودها.

وتضمنت الفعالية جلسة نقاشية بعنوان "حضارة خالدة.. هوية واحدة شاملة ذات ثقافات متنوعة"، أدارها الدكتور أحمد غنيم، بمشاركة نخبة من المهتمين بالتراث غير المادي، من بينهم الدكتورة نهلة إمام مستشار وزارة الثقافة للتراث الثقافي غير المادي باليونسكو، والدكتورة جيهان نبيل مديرة المركز التعليمي بالمتحف المصري الكبير، وشهيرة محرز الرائدة الثقافية وخبيرة تراث الأزياء، وعمر فتحي الرئيس التنفيذي لشركة Thrive Eatery.

 

الهوية المصرية والانتماء للمجتمع والمكان
وتناول النقاش موضوعات محورية حول الهوية المصرية والانتماء للمجتمع والمكان، مع إلقاء الضوء على دور الحضارة والتراث المصري في صون اللغة العربية والعادات والتقاليد الأصيلة، ومواجهة الثقافات الدخيلة عبر تعزيز الممارسات اليومية التي تحفظ تراثنا وتعكس هويتنا الفريدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المتحف المصري الكبير المتحف المصري فعالية يوم الهوية هيئة المتحف المصري الكبير

مواد متعلقة

المبعوث الرئاسي الخاص لكوريا الجنوبية يزور المتحف المصري الكبير وأهرامات الجيزة

وزير السياحة والآثار: خطط جديدة لتنظيم الزيارة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير

الأكثر قراءة

تكليفات حاسمة من السيسي لـ وزير الخارجية

لحل أزمة المستحقات ومناقشة سبب تراجع النتائج، إلغاء جلسة إدارة الزمالك اليوم

وليد صلاح الدين يكشف لـ فيتو حقيقة تغريم تريزيجيه بعد القمة 131

تداعيات زلزال القمة 131، مستقبل فيريرا مع الزمالك يدخل دائرة الخطر

رئيس الوزراء يتفقد سوق اليوم الواحد للسلع الغذائية بأشمون (صور)

الخطيب وياسين منصور يجتمعان في فرع الأهلي بالتجمع الخامس

الأدعية المستحبة في أذكار المساء

مفاجأة محمود الخطيب في انتخابات النادي الأهلي

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأدعية المستحبة في أذكار المساء

تفسير رؤية حلب الجاموسة في المنام وعلاقتها بالحصول على الكثير من الأموال

من قصص القرآن الكريم، لمحات من حكاية سيدنا موسى مع "الخضر" العبد الصالح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads