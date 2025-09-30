المتحف المصري الكبير يستضيف النسخة الثالثة من فعاليات يوم الهوية

استضاف المتحف المصري الكبير النسخة الثالثة من فعالية يوم الهوية، وذلك بمشاركة نخبة من الشخصيات العامة، وممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

فعالية يوم الهوية بالمتحف المصري الكبير

وأكد الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن الفعالية تجسد الدور الحضاري والثقافي للمتحف باعتباره صرحًا يحافظ على التاريخ ويحتفي بالحضارة والتراث، ويلهم الأجيال لمستقبل أكثر إشراقًا وإبداعًا، حيث أعرب الحضور عن فخرهم واعتزازهم بإقامة هذه الفعالية في المتحف المصري الكبير، الذي يقف شاهدًا على عظمة الحضارة المصرية وخلودها.

وتضمنت الفعالية جلسة نقاشية بعنوان "حضارة خالدة.. هوية واحدة شاملة ذات ثقافات متنوعة"، أدارها الدكتور أحمد غنيم، بمشاركة نخبة من المهتمين بالتراث غير المادي، من بينهم الدكتورة نهلة إمام مستشار وزارة الثقافة للتراث الثقافي غير المادي باليونسكو، والدكتورة جيهان نبيل مديرة المركز التعليمي بالمتحف المصري الكبير، وشهيرة محرز الرائدة الثقافية وخبيرة تراث الأزياء، وعمر فتحي الرئيس التنفيذي لشركة Thrive Eatery.

الهوية المصرية والانتماء للمجتمع والمكان

وتناول النقاش موضوعات محورية حول الهوية المصرية والانتماء للمجتمع والمكان، مع إلقاء الضوء على دور الحضارة والتراث المصري في صون اللغة العربية والعادات والتقاليد الأصيلة، ومواجهة الثقافات الدخيلة عبر تعزيز الممارسات اليومية التي تحفظ تراثنا وتعكس هويتنا الفريدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.