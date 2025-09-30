رئيس الأسقفية: الحياة الحقيقية للكنيسة لا تنفصل عن خدمة الناس

افتتح المطران الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، احتفالية مرور 100 عام على تأسيس مركز بولاق للمشغولات اليدوية، بحضور المطران الدكتور منير حنا، مدير المركز المسيحي الإسلامي، ورئيس الأساقفة الشرفي، والعميد هاني شنودة راعي كاتدرائية جميع القديسين.

وفي كلمته خلال الحفل، أكد رئيس الأساقفة سامي فوزي أن رؤية الكنيسة هي “كنيسة حية لمجتمع أفضل”، موضحًا أن الحياة الحقيقية للكنيسة لا تنفصل عن دورها في خدمة الناس، والوقوف بجانبهم في مختلف احتياجاتهم.

وشدد على أن هذه الرؤية لن تتحقق إلا من خلال العمل المشترك، وتقديم الخدمات التي تمس حياة الأفراد اليومية، سواء في التعليم أو التدريب أو المشروعات التنموية، مؤكدًا أن الكنيسة تؤمن بأن رسالتها الروحية، تسير جنبًا إلى جنب مع رسالتها المجتمعية لبناء إنسان متكامل.

وشارك المطران منير عن بداية إنشاء مركز بولاق، إذ كان أول مركز اجتماعي تابع للكنيسة في منطقة بولاق أبو العلا، وكان الهدف من تأسيسه هو التنمية وتمكين الناس من خدمة أنفسهم.

وأكد أن هذا العمل يعكس رسالة الإنجيل، التي تدعونا لمساندة من حولنا بما نملكه من قدرات وإمكانات، فخدمة التنمية تعد امتدادًا طبيعيًا ومكملًا لرسالة الكنيسة الروحية.

حضر اليوم القس الكنن مدحت صبري راعي كنيسة القديس مرقس الأسقفية بمنوف، القس يشوع بخيت الأمين العام لمجلس كنائس مصر، القس الدكتور ياسر كوكو مساعد المطران بالخدمة السودانية، القس إيميل نبيه راعي كنيسة يسوع نور العالم الأسقفية بمصر القديمة، القس سمير داود راعي كنيسة رئيس السلام الأسقفية بمدينة السلام، وسلوى صبري مدير قطاع التنمية بالإبراشية.

وفي ختام الاحتفال، تم تكريم العاملين بالمركز تقديرًا لجهودهم المتواصلة وتفانيهم في أداء عملهم، حيث جاء هذا التكريم اعترافًا بمساهماتهم المتميزة، ودورهم الفعّال في نجاح أنشطة المركز وخدمة المجتمع.

الجدير بالذكر أن مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (ابيسكوكير) هى الذراع التنموي للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر، وتدير المؤسسة مراكز ومؤسسات التنمية والخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الأسقفية في مصر.

