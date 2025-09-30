الموافقة على هدم ملعب سان سيرو بعد 100 عام من افتتاحه

صوَّت المجلس البلدي لمدينة ميلانو لصالح بيع ملعب سان سيرو لناديي ميلان وإنتر ميلان، وهي خطوة حاسمة قبل هدم الملعب الحالي وبناء ملعب جديد.

11 ساعة من النقاش قبل قرار بيع ملعب سان سيرو

بعد أكثر من 11 ساعة من النقاش، تضمنت 239 تعديلا، اعتُمد قرار بيع الملعب والأراضي المحيطة به والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 28 هكتارا والمملوكة لمدينة ميلانو، في تمام الساعة 3:46 من صباح الثلاثاء بأغلبية 24 صوتا مؤيدا مقابل 20 صوتا معارضا وامتناع عضوين عن التصويت.

ومن المقرر أن يدفع ميلان وإنتر ميلان 197 مليون يورو ثمن الملعب الحالي ومواقف السيارات المجاورة له، حيث يخططان لبناء ملعبهما الجديد والذي سيستمران في تقاسم استخدامه.

موعد الانتهاء من بناء ملعب سان سيرو الجديد

ومن المتوقع الانتهاء من بناء سان سيرو الجديد الذي يتسع لـ71500 متفرج في عام 2031، وسيُكلّف الناديين 1.2 مليار يورو. وستتولى شركتا الهندسة المعمارية؛ فوستر ومانيكا تصميم الملعب.

ويُعد الملعب الحالي أحد أشهر ملاعب كرة القدم الأوروبية، ويُقارن غالبا بكاتدرائية خرسانية، وهو الأكبر في إيطاليا بسعة 75 ألف متفرج.

100 عام على افتتاح ملعب سان سيرو

لكن الملعب الذي افتُتح عام 1926 وجُدّد مرات عدة منذ ذلك الحين، لم يعد يُلبي احتياجات كل من الجماهير والناديين اللذين يسعيان إلى زيادة إيراداتهما من استغلال الملعب.

وسيتم هدم سان سيرو، المعروف أيضًا باسم ملعب جوزيبي مياتسا، بشكل كبير بمجرد اقتراب بناء الملعب الجديد من الاكتمال. سيتم دمج بقايا الملعب الذي يعد أحد مدرجاته مبنى تاريخيا مدرجا، في مشروع عقاري للمكاتب والمرافق الرياضية.

تاريخ ملعب سان سيرو

من جهته، ألقى موقع "GiveMeSport" البريطاني الضوء على الأسباب التي جعلت ميلان وإنتر يتقاسمان اللعب في ملعب واحد.

كان نادي ميلان هو مالك "سان سيرو" منذ افتتاحه في 1926 وحتى عام 1935 بشكل منفرد، ولقد خاض مباراته الأولى فيه ضد إنتر وخسرها بنتيجة 3-6 وسط حضور لـ35 ألف متفرج.

وفي تلك الأثناء لعب إنتر في ملعب بديل، ثم في 1935 تم بيع الملعب لمدينة ميلانو، لكن "الروسونيري" بقى المستأجر الوحيد له حتى 1947.

على الجانب الآخر، كان إنتر يخوض مبارياته في ملعب سعته 10 آلاف متفرج ويدعى "أرينا سيفيكا" وهو ملعب قديم للغاية يعود تاريخ افتتاحه إلى 1807 وتم تصميمه على طراز الكولوسيوم أي الطراز الروماني في بناء القلاع على طريقة المدرجات.

ومنذ 1947، تقاسم إنتر مع ميلان ملعب سان سيرو، خاصة أنه كان أكثر حداثة ويتسع إلى أكثر من 60 ألف متفرج، بينما "أرينا سيفيكا" ظل على حالته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.