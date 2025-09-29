الإثنين 29 سبتمبر 2025
رياضة

دوري أبطال آسيا للنخبة، الهلال السعودي يتقدم على ناساف كارشي 1/2 بالشوط الأول

الهلال السعودي، فيتو
الهلال السعودي، فيتو

تقدم فريق الهلال السعودي على مضيفه فريق ناساف كارشي الأوزبكي بنتيجة 2-1، في الشوط الأول، في دوري أبطال آسيا للنخبة، على ملعب باختاكور المركزي، في ظل منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات.

سجل سيرجو سافيتش وتيو هيرنانديز هدفي الهلال السعودي، بينما أحرز باخروموف هدف ناساف كارشي الأوزبكي.

تشكيل الهلال السعودي أمام ناساف

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز، علي البليهي، حسان تمبكتي، خاليدو كوليبالي، حمد اليامي.

خط الوسط: محمد كنو، سيرجي سافيتش، روبن نيفيز.

خط لهجوم: عبدالله الحمدان، ماركوس ليوناردو.

نتائج الهلال وناساف في الجولة الأولى

ويطمح الهلال تحت قيادة المدير الفني سيموني إنزاجي لتحقيق الانتصار الثاني له في البطولة بعد الفوز على الدحيل في لقاء الجولة الأولى.

وكان ناساف قد خسر أمام أهلي جدة في انطلاقة مشواره بالبطولة رغم التقدم بهدفين نظيفين، إلا أن الملكي نجح في تحويل التأخر لفوز مثير برباعية.

الجريدة الرسمية
