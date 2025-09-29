القمة 131، ترتيبات دخول جماهير الأهلي والزمالك

انتهت الجهات المختصة من ترتيبات دخول الجماهير مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك الليلة على استاد القاهرة.

وتم تحديد مسارات دخول الجماهير إلى الاستاد، حيث تدخل جماهير الزمالك من بوابة النصر للوصول إلى مدرجات الدرجة الثالثة يمين، بينما تدخل جماهير الأهلي من بوابة صلاح سالم متجهة إلى مدرجات الثالثة شمال.

كما خصصت بوابة آل رشدان لدخول الصحفيين والإعلاميين إلى المدرج المخصص لهم.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

