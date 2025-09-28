تشكيل مباراة ميلان ضد نابولي في الدوري الإيطالي

أعلن ماسيميليانو أليجري مدرب فريق ميلان، وأنطونيو كونتي مدرب نابولي، عن تشكيل الفريقين، للمباراة التي تقام مساء اليوم الأحد، على ملعب سان سيرو، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

تشكيل ميلان ضد نابولي

ماينان؛ توموري، جابيا، بافلوفيتش؛ سايلميكرز، فوفانا، مودريتش، رابيو، إستوبينان، بوليسيتش، خيمينيز.

تشكيل نابولي أمام ميلان

ميريت؛ دي لورينزو، ماريانوتشي، خوان جيسوس، جوتيريز؛ لوبوتكا، بوليتانو، أنجويسا، دي بروين، مكتوميناي، هويلوند.

