الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أرقام مهمة للزمالك قبل لقاء القمة الـ131

فريق الزمالك
فريق الزمالك

تتجه الأنظار غدًا الاثنين إلى القمة المنتظرة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري، وسط أرقام مثيرة قبل المواجهة.

الزمالك خاض 8 مباريات وفاز في 5 منها ليصبح الفريق الأكثر تحقيقًا للانتصارات، مقابل 3 انتصارات للأهلي من 7 مباريات.

سجل الزمالك 12 هدفًا مقابل 11 للأهلي، بينما استقبل 4 أهداف فقط مقابل 8 للأهلي.

كما سجل الزمالك في 7 مباريات، والأهلي في 5، وحقق الزمالك الشباك النظيفة 5 مرات مقابل مرتين للأهلي.

أما هدافي الزمالك من الجيل الحالي فهم عمر جابر وسيف الدين الجزيري برصيد هدفين لكل منهما، وناصر منسي ومحمود بنتايك بهدف واحد.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي المقرر لها غدا الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري 

 من المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء غد الإثنين، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك 

تنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

إستاد القاهرة الدولي لدوري المصري الممتاز ستاد القاهرة الدولي سيف الدين الجزيري وسيف الدين الجزيري مسابقة الدوري المصري الممتاز مسابقة الدوري المصري

