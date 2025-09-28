أرقام مهمة للزمالك قبل لقاء القمة الـ131

تتجه الأنظار غدًا الاثنين إلى القمة المنتظرة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري، وسط أرقام مثيرة قبل المواجهة.

الزمالك خاض 8 مباريات وفاز في 5 منها ليصبح الفريق الأكثر تحقيقًا للانتصارات، مقابل 3 انتصارات للأهلي من 7 مباريات.

سجل الزمالك 12 هدفًا مقابل 11 للأهلي، بينما استقبل 4 أهداف فقط مقابل 8 للأهلي.

كما سجل الزمالك في 7 مباريات، والأهلي في 5، وحقق الزمالك الشباك النظيفة 5 مرات مقابل مرتين للأهلي.

أما هدافي الزمالك من الجيل الحالي فهم عمر جابر وسيف الدين الجزيري برصيد هدفين لكل منهما، وناصر منسي ومحمود بنتايك بهدف واحد.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي المقرر لها غدا الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

من المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء غد الإثنين، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

تنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

