تطبيق نموذج المحاكاة في شوارع وأنفاق وسط الإسكندرية استعداد لموسم الشتاء (صور)

تطبيق نموذج المحاكاة
تطبيق نموذج المحاكاة فى شوارع وأنفاق وسط الإسكندرية،فيتو

نفذ مسئولى حي وسط بمحافظة الإسكندرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، نموذج المحاكاة، في إطار الاستعدادات لاستقبال فصل الشتاء وموسم الأمطار.

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 28 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

بمكونات طبيعية، طريقة عمل الشامبو في البيت

وتم تطبيق نموذج لمحاكاة سقوط الأمطار بحي وسط أمام مبني إدارة الجامعة بالكورنيش، أمام هايبر سبورتنج، وبأنفاق عبد المنعم رياض ١، ٢ بشارع قنال السويس.

 

وتم ضخ كميات كبيرة من المياه باستخدام سيارات الشفط التابعة لشركة الصرف الصحي لاختبار قوة تصريف شنايش الأمطار والقدرة الاستيعابية للشبكة، ومدى كفاءة عمل الطلمبات وقدرة المواقع على استيعاب كميات كبيرة من المياه وتم تنفيذ النموذج بنجاح تام.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار، وبحضور وكيل الوزارة حاتم زين العابدين رئيس حي وسط، والمهندسة نهاد تيسير مدير عام منطقة وسط للصرف الصحي.

كما حضر تنفيذ النموذج بعض مسئولي شركة الصرف الصحي ومن حي وسط “إدارات الطرق، الأزمات والمتابعة”.
 

 

 

