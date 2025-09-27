السبت 27 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

النحاس يستقر على ثلاثي خط وسط الأهلي أمام الزمالك

النحاس
النحاس

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على ثلاثي خط الوسط في مباراة الزمالك بعد غد الإثنين.

 قالت مصادر ان عماد النحاس سيدفع بالثلاثي محمد علي بن رمضان وأليو ديانج ومروان عطية. 

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمباراة الزمالك المقرر لها بعد غد الإثنين. 

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري 

 ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك 

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

