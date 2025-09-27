السبت 27 سبتمبر 2025
اليوم، قطع الكهرباء عن 8 مناطق في أبو تشت بقنا

قطع الكهرباء، فيتو
قطع الكهرباء، فيتو

أعلن قطاع الكهرباء بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت، شمال محافظة قنا، تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للمحطات، ما يستلزم فصل التيار الكهربائي صباح اليوم السبت. 

وأوضحت الوحدة المحلية أن فصل التيار سيبدأ من الساعة الرابعة صباحًا حتى الساعة السابعة صباحًا، على أن يشمل عددًا من المناطق.

 

مناطق انقطاع الكهرباء في أبو تشت

وأوضحت أن المناطق التي تتأثر بقطع الكهرباء هي “بخانس ونجوعها، مرشح النجمة،  نجع القصب،الرزقة والخيام، الخزان، الحراسات، الحبيلات ونجوعها”.

وناشدت الوحدة المحلية أهالي المناطق المتأثرة بقطع التيار بضرورة توفير احتياجاتهم الأساسية خلال فترة الانقطاع، مؤكدة تخصيص أرقام هاتفية لتلقي الشكاوى والمشكلات الطارئة، لضمان سرعة التعامل معها حتى عودة الخدمة بشكل طبيعي.

