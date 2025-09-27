اليوم، قطع الكهرباء عن 8 مناطق في أبو تشت بقنا

أعلن قطاع الكهرباء بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت، شمال محافظة قنا، تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للمحطات، ما يستلزم فصل التيار الكهربائي صباح اليوم السبت.

وأوضحت الوحدة المحلية أن فصل التيار سيبدأ من الساعة الرابعة صباحًا حتى الساعة السابعة صباحًا، على أن يشمل عددًا من المناطق.

مناطق انقطاع الكهرباء في أبو تشت

وأوضحت أن المناطق التي تتأثر بقطع الكهرباء هي “بخانس ونجوعها، مرشح النجمة، نجع القصب،الرزقة والخيام، الخزان، الحراسات، الحبيلات ونجوعها”.

وناشدت الوحدة المحلية أهالي المناطق المتأثرة بقطع التيار بضرورة توفير احتياجاتهم الأساسية خلال فترة الانقطاع، مؤكدة تخصيص أرقام هاتفية لتلقي الشكاوى والمشكلات الطارئة، لضمان سرعة التعامل معها حتى عودة الخدمة بشكل طبيعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.