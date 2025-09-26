السلطات الإسرائيلية تعمل على تهويد المعالم الإسلامية والمسيحية بوتيرة متسارعة.. الدور العربي فى حماية الآثار الفلسطينية لا يزال دون المطلوب

جرائم الاحتلال الإسرائيلى لم تتوقف عند حد العدوان واستهداف الأبرياء، لكن الكيان يتبع سياسية الأرض المحروقة فى الأراضى المحتلة ولم يسلم من جرائمه حتى الحجر، وتجسدت الجريمة فى سرقة الآثار القديمة للدولة الفلسطينية بهدف طمس الحضارة فى سياق مخطط الصهيانية لحرمان أصحاب الأرض من قيام دولتهم.وتهديد المعالم التراثية الاسلاميةوالمسيحية

فلسطين تزخر بالآثار القديمة التى تعود لآلاف السنين

وتعليقا على ذلك المخطط يقول جمال سالم، رئيس مجلس إدارة الهيئة الفلسطينية للثقافة والفنون والتراث، عضو اللجنة الوطنية الفلسطينية للتراث المادى وغير المادي، فلسطين تزخر بالآثار القديمة التى تعود لآلاف السنين، من أهمها البلدة القديمة فى القدس، والمسجد الأقصى المبارك، وكنيسة القيامة، وقصر هشام فى أريحا، ومدينة سبسطية، وموقع تل بلاطة فى نابلس، إضافة إلى العديد من القرى والمدن التاريخية التى ما زالت تحافظ على طابعها الأثري.

وتابع فى تصريحات لـ فيتو، للأسف تقوم سلطات الاحتلال بشكل ممنهج بانتهاك وتزوير التراث الفلسطيني، سواء من خلال الحفريات غير الشرعية، أو تهويد المعالم الإسلامية والمسيحية، أو منع الفلسطينيين من ترميم وصيانة مواقعهم الأثرية.

ولفت سالم، إلى أنه من أخطر الانتهاكات اقتحامات المسجد الأقصى المبارك، وأعمال الحفر تحته بهدف تغيير معالمه، وكذلك تهويد الأحياء المحيطة به، إضافة إلى سرقة ونقل قطع أثرية من مواقع فلسطينية إلى متاحف إسرائيلية، ومحاولات طمس المعالم الأصلية واستبدالها برموز توراتية.

مؤكدا أن هذه الاعتداءات ليست عشوائية، بل هى جزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى تشويه الهوية الفلسطينية وتزوير التاريخ لصالح رواية الاحتلال الصهيوني، فى محاولة لإضفاء شرعية على وجوده، على حساب الحق الفلسطينى الأصيل.

وفى رد على سؤال حول وجود نهاية لاقتحامات المسجد الأقصى من جانب المتطرفين اليهود، أكد، أنه طالما بقى الاحتلال، ستبقى هذه الاقتحامات مستمرة، لكن صمود المقدسيين والفلسطينيين عمومًا، إضافة إلى الضغط الشعبى والدولي، قد يساهم فى وقف هذه الانتهاكات مستقبلًا.

وفيما يتعلق بمسجد قبة الصخرة،وشدد على أنه كجزء من المسجد الأقصى تتعرض أيضًا للتهديدات، وهناك دعوات صريحة من جماعات متطرفة لهدمها،الاحتلال يضيّق على المصلين، ويقيد الترميمات داخل المسجد، وهذا كله يشمل قبة الصخرة.

اليونسكو أصدرت عدة قرارات تؤكد على الهوية الإسلامية والمسيحية للقدس

وفيما يتعلق بدور الهيئات الدولية مثل “اليونسكو” ومدى قدرة تلك الهيئات على وقف مثل تلك الهجمات،لفت، إلى أن اليونسكو أصدرت عدة قرارات تؤكد على الهوية الإسلامية والمسيحية للقدس، واعتبرت إسرائيل قوة احتلال، لكنها للأسف تفتقر إلى وسائل التنفيذ، وغالبًا ما يتم تجاهل قراراتها من قبل الاحتلال دون عقاب حقيقي.

وحول المطلوب من الجامعة العربية، والهيئات الإقليمية فى حماية الآثار الفلسطينية، أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة الفلسطينية للثقافة والفنون والتراث، أن الدور العربى والإقليمى ما زال دون المطلوب، رغم وجود بيانات دعم ومواقف رسمية، إلا أن الواقع يتطلب تحركًا أقوى، سواء على صعيد الضغط السياسى أو المساهمة فى الترميم والدعم المادى للمؤسسات الفلسطينية المعنية بالتراث.

وبشأن جهود السلطة الفلسطينية، شدد على أنه تسعى من خلال اللجنة الوطنية الفلسطينية للتراث المادى وغير المادى، ووزارة السياحة والآثار، ووزارة الثقافة، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إلى توثيق الانتهاكات، ورفعها إلى الجهات الدولية، كما تعمل على ترميم المواقع الأثرية، لكن تبقى الإمكانيات محدودة، وتعيقها سيطرة الاحتلال على مناطق واسعة من الضفة الغربية والقدس.

كما تطرق إلى دور هيئة التراث فى حماية الاثار الفلسطينية، لافتا إلى أنها معنية بصون الموروث الثقافى الفلسطينى وتعزيز الهوية الوطنية من خلال برامج متخصصة تُسهم فى حماية التراث المادى وغير المادي، وتوثيق المعالم الأثرية والتاريخية التى تُجسد الوجود الفلسطينى عبر العصور.

واستطرد، تعمل الهيئة على توثيق المعالم الأثرية والتاريخية فى مختلف المدن والقرى الفلسطينية، ورصد الانتهاكات التى تطالها بفعل الاحتلال أو الإهمال، وتنظيم ورشات وندوات توعوية حول أهمية الحفاظ على التراث الثقافى ودوره فى تعزيز الانتماء الوطني.

إضافة إلى إعداد دراسات وأبحاث متخصصة تُسهم فى إبراز القيمة التاريخية والمعمارية للمواقع التراثية، والتعاون مع المؤسسات المحلية والدولية ذات الصلة بالتراث والثقافة من أجل تبادل الخبرات والدعم الفني، وتنفيذ حملات مجتمعية وتطوعية لترميم وصيانة بعض المواقع التراثية المهددة بالاندثار.

مشيرا إلى دور الهيئة فى إحياء الفنون الشعبية والموروث الشفهى كجزء لا يتجزأ من الهوية الثقافية الفلسطينية، وتهدف من خلال هذا البرنامج إلى حماية الموروث الوطنى من محاولات الطمس والتزوير، وترسيخ الثقافة الفلسطينية فى الوعى الجمعى للأجيال القادمة، باعتبارها ركيزة أساسية للنضال الثقافى والوطني.

نقلا عن العدد الورقي،،،

