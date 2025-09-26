الجمعة 26 سبتمبر 2025
خارج الحدود

فيديو جديد للحظة مغادرة الوفد الكولومبي مقر الأمم المتحدة رفضا لكلمة نتنياهو

نتنياهو،فيتو
نتنياهو،فيتو

نشرت عدة تقارير إخبارية مقاطع فيديو جديدة تتضمن لحظة مغادرة الوفد الكولومبي لمقر الأمم المتحدة، إسنادًا لغزة وفلسطين، واحتجاجًا على بدء كلمة نتنياهو.

 

و انسحب أيضا عدد من الوفود الدولية والدبلوماسية من مقر الأمم المتحدة قبل إلقاء رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمته. 

وكانت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك قالت اليوم الجمعة، إن القانون الإنساني الدولي يحظر استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح حرب. 

وأضافت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك: هناك حاجة ملحة لوقف إطلاق النار في غزة.

التوصل إلى صفقة بشأن الأسرى الإسرائيليين

و في سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس: “أجريت محادثات جيدة مع نتنياهو بشأن غزة”.

وأضاف ترامب: التوصل إلى صفقة بشأن الأسرى الإسرائيلين بات قريبًا جدًّا.

نتنياهو يتحدى العالم

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو  إنه لن تقام دولة فلسطينية- وذلك على حد تعبيره.

وزعم نتنياهو: "استسلام بعض القادة المخزي للإرهاب الفلسطيني لن يكون ملزما لـ إسرائيل بأي شكل من الأشكال".

ترامب منح نتنياهو تفويضا مفتوحا ليفعل ما يشاء في غزة

من جهتها، أدانت نائبة الرئيس الأمريكي السابقة كامالا هاريس، منح الرئيس دونالد ترامب حكومة بنيامين نتنياهو لما وصفته "شيكًا على بياض" في الحرب على غزة.

وقالت هاريس: "لقد منح دونالد ترامب نتنياهو تفويضًا مفتوحًا ليفعل ما يشاء".

وأعربت هاريس التي اضطرت لمواجهة متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين خلال جولتها الترويجية لكتابها عن تعاطفها مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأوضحت أنها، بصفتها نائبة للرئيس، تحدثت علنًا لأول مرة عن المجاعة في غزة قبل عام ونصف، مشيرة إلى أنها تعرضت في ذلك الوقت لانتقادات حادة من إدارة بايدن بسبب تناولها العلني لهذه القضية الحساسة.

