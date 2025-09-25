ضربها بسيخ حديد وعصا خشبية، تفاصيل اعتداء ولي أمر على معلمة بالشرقية

نفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية ما تم تداوله عن قيام ولي أمر طالبة ويعمل معلما بالتعدي على معلمة داخل إحدى المدارس بشكل عام، وأن المعلومات المتداولة كانت غير دقيقة.

إلا أن مديرية التربية والتعليم بالشرقية أوضحت لاحقًا وقوع حادث اعتداء مروع على سيدة تدعى "سارة.خ"، مدرسة علوم بالمرحلة الإعدادية، في قرية بهنباي بمركز الزقازيق.

وأكدت أن الشخص المشار إليه ليس معلمًا، ولا توجد أي بيانات رسمية عنه أو سجل له في النظام التعليمي بالمحافظة.

والد طالبة يعتدي على سيدة ويصيبها بجروح خطيرة

وجاء الاعتداء بعد أن قامت المذكورة بمعاقبة ابنة المعتدي على تغيبها عن حضور مجموعة الدرس الخصوصية، فتوجه والد الطالبة إلى مكان الدروس واعتدى عليها مستخدمًا عصا خشبية وسيخًا حديديًا، ما أدى إلى إصابتها بنزيف في المخ ونقلها إلى المستشفى في حالة حرجة.

السكرتيرة المساعدة تتعرض للضرب

كما تعرضت السكرتيرة المساعدة للضرب، وأصيب اثنان من الطلاب الذين حاولوا الدفاع عن المعلمة.

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالشرقية إلى أنها تولي حماية المعلمين والكوادر التعليمية اهتمامًا بالغًا، وتتابع أي شكاوى أو تجاوزات في المدارس وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، فيما تولت الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.

