الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضربها بسيخ حديد وعصا خشبية، تفاصيل اعتداء ولي أمر على معلمة بالشرقية

مشاجرات الدروس الخصوصية،
مشاجرات الدروس الخصوصية، فيتو

نفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية ما تم تداوله عن قيام ولي أمر طالبة ويعمل معلما بالتعدي على معلمة داخل إحدى المدارس بشكل عام، وأن المعلومات المتداولة كانت غير دقيقة.

وكيل تعليم الشرقية يتفقد مدرسة النصر الابتدائية رقم 3 بالقنايات

إلا أن مديرية التربية والتعليم بالشرقية أوضحت لاحقًا وقوع حادث اعتداء مروع على سيدة تدعى "سارة.خ"، مدرسة علوم بالمرحلة الإعدادية، في قرية بهنباي بمركز الزقازيق. 

وأكدت أن الشخص المشار إليه ليس معلمًا، ولا توجد أي بيانات رسمية عنه أو سجل له في النظام التعليمي بالمحافظة.

والد طالبة يعتدي على سيدة ويصيبها بجروح خطيرة 

وجاء الاعتداء بعد أن قامت المذكورة بمعاقبة ابنة المعتدي على تغيبها عن حضور مجموعة الدرس الخصوصية، فتوجه والد الطالبة إلى مكان الدروس واعتدى عليها مستخدمًا عصا خشبية وسيخًا حديديًا، ما أدى إلى إصابتها بنزيف في المخ ونقلها إلى المستشفى في حالة حرجة.

السكرتيرة المساعدة تتعرض للضرب

كما تعرضت السكرتيرة المساعدة للضرب، وأصيب اثنان من الطلاب الذين حاولوا الدفاع عن المعلمة. 

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالشرقية إلى أنها تولي حماية المعلمين والكوادر التعليمية اهتمامًا بالغًا، وتتابع أي شكاوى أو تجاوزات في المدارس وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، فيما تولت الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعدي على معلمة بالشرقية ولي أمر طالبة يتعدي بالضرب المبرح على معلمة بالشرقية ولي أمر طالبة يشرع في إنهاء حياة معلمة بسبب درس خصوصي حوادث وقضايا حوادث محافظة الشرقية اخبار محافظة الشرقية مديرية التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

اتحاد جدة ضد النصر الأبرز، مواجهات نارية في دور الـ16 لكأس خادم الحرمين

حملات مكبرة لرفع التعديات على حرم الطريق بشوارع المنصورة

غارات إسرائيلية على صنعاء باليمن

محافظ الإسماعيلية يشيد بأهمية ملتقيات التوظيف ودورها في إيجاد فرص عمل للشباب

شريف فتحي: صناعة السياحة ركيزة أساسية للاقتصاد القومي

مطار القاهرة يستعد لاستقبال الفرق المشاركة في بطولة السوبر جلوب لكرة اليد

رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي مسئولين ومستثمرين ألمان لتعزيز التعاون الثنائي

الأكثر قراءة

صورها أثناء ارتكابه الجريمة، ضبط عامل اغتصب سيدة تحت تهديد السلاح في السلام

بعد تداول اسم الفنان ياسر جلال، كيف يختار رئيس الجمهورية أعضاء مجلس الشيوخ؟

قطع المياه عن عدد من المناطق في الجيزة غدا

ضربها بسيخ حديد وعصا خشبية، تفاصيل اعتداء ولي أمر على معلمة بالشرقية

القبض على منادي سيارات تحرش بفتاة أثناء سيرها في الشارع بسوهاج (فيديو)

ترامب يتدخل لمنع استبعاد إسرائيل من تصفيات كأس العالم 2026

تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع مدبولي ووزيري الدفاع والداخلية وكبار رجال الدولة (فيديو وصور)

بسبب تسجيل صوتي، إحالة نائب رئيس مدينة الفيوم للنيابة ووقفه عن العمل

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

الروص يواصل الانخفاض، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

عريض الحبة بـ 27 جنيها، أسعار الأرز بالأسواق اليوم الخميس

مفاجأة في أسعار البيض، كرتونة البيض تسجل هذا الرقم ببورصة الدواجن اليوم

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في تسمية المولود «رسول الله»؟ الإفتاء تحسم الجدل

تفسير رؤية بناء بيت جديد في المنام وعلاقتها بتحقيق الاستقرار والسعادة

هل يجوز شراء السلع التي يظن أنها مسروقة؟ الإفتاء ترد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads