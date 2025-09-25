الأهلي يستعيد بن رمضان أمام الزمالك

تأكدت جاهزية محمد علي بن رمضان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للعودة إلى قائمة الفريق في مباراة القمة أمام الزمالك الإثنين المقبل، بعد مشاركة اللاعب بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية وإعلان جاهزيته.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الزمالك المرتقبة في قمة الكرة المصرية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

