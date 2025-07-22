أحمد نبيل في ندوة تكريمه: اعتزلت احتراما لنفسي وهذه حكايتي مع ثلاثي أضواء المسرح (صور)

ضمن فعاليات الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، نظمت إدارة المهرجان برئاسة الفنان محمد رياض ندوة تكريم للفنان القدير أحمد نبيل، أحد أبرز وجوه الأداء الفني المتفرد، وذلك احتفاءً بتاريخه الطويل والمميز، وبمناسبة صدور كتاب "الصامت الضاحك" الذي يوثق سيرته الفنية والإنسانية.

ندوة الفنان أحمد نبيل

الندوة جاءت بحضور لافت من النقاد والصحفيين، وأدارتها الصحفية هبة محمد علي، بمشاركة معد الكتاب الكاتب محمود التميمي.

أحمد نبيل: اعتزلت الفن منذ 2012 لأنني لم أعد أجد مكانًا لي

واستعاد الفنان أحمد نبيل خلال الندوة محطات مؤثرة من حياته، مشيرًا إلى أنه اتخذ قرار اعتزال الفن عام 2012 بعدما شعر بأنه لم يعد هناك مكان حقيقي لفنه في المشهد العام، مؤكدًا أنه كان منذ صغره مفتونًا بالحركة أكثر من الكلمة، ولم يجد نفسه في فن الإلقاء أو النكتة بقدر ما وجدها في التعبير الجسدي وتقديم المشاهد الصامتة والكوميديا الحركية.

ثلاثي أضواء المسرح.. والانطلاق الفني

تطرق نبيل إلى تجربته مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح، موضحًا أنه التحق بالفرقة قبل انضمام الفنان الضيف أحمد، وأنه شارك معهم في أعمال ناجحة مثل "حواديت" و"براغيت"، كما كان له دور خلف الكواليس كمساعد مخرج في فيلم "لسنا ملائكة".

وأشار إلى أن هذه المرحلة كانت بوابة انطلاقه، لكنها لم تكن نهاية الرحلة، حيث بدأ اهتمامه الجاد بفن البانتومايم في منتصف السبعينيات، بعد عودته من منحة دراسية في موسكو، ليتحول إلى أحد أبرز وجوه هذا الفن في مصر.

البدايات مع شابلن وفن الأداء الصامت

وفي لحظة وجدانية مؤثرة، تحدّث نبيل عن بداياته الفنية قائلًا:"كنت أقلد الضيوف الذين يزوروننا في المنزل، والمدرسين في المدرسة، وكنت أعشق الأفلام الصامتة وخاصة مشاهد شارلي شابلن، حتى أنني كنت أرتدي زيه وأؤدي مشاهد من ابتكاري.

وأضاف: لقائي الأول مع مصطلح “البانتومايم” جاء عام 1960، حين قدّمني مدير مكتبة الإسكندرية لهذا الفن وأهداني كتبًا مترجمة عنه، وبدأت أتدرب بجهد حتى حصلت على منحة للدراسة بالخارج وحققت المركز الثالث بين 43 دولة.

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