مران استشفائي للاعبي الزمالك الأساسيين وتدريبات بدنية للبدلاء

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة الجونة بالأمس في مسابقة الدوري، تدريبات استشفائية خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

تدريبات الزمالك

وخاض اللاعبون تدريبات تأهيلية واستشفائية تحت إشراف راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق، لتجهيزهم بالشكل الأمثل للمباراة المقبلة أمام الأهلي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم 29 سبتمبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين من مباراة الجونة التي أقيمت بالأمس في الدوري، تدريبات بدنية قوية خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وبعد ذلك خاض اللاعبون تدريبات فنية وخططية تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني وجهازه المعاون، قبل أن يخوض اللاعبون تقسيمة مصغرة في نهاية المران.

