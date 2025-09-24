ضبط مخزن عصائر منتهي الصلاحية في الإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذا لتعليمات الفريق احمد خالد محافظ الإسكندرية، حيث قام مدير مديرية التموين بالإسكندرية، يرافقه مدير إدارة تموين العامرية ورئيس رقابة تموين العامرية بترؤس الحملة، والتى أسفرت عن ضبط أحد مخازن الجملة للمواد الغذائية لحيازة المخزن على عصائر معبأة مجهولة المصدر، وتم تعبئتها دون إشراف الجهات المختصة وتم التحفظ على عدد ٨٠٠ عبوة عصير أنواع مختلفة زنة العبوة الواحدة ٣٣٠ مل.

كما تم ضبط أحد مراكز بيع وتوزيع زيوت السيارات لحيازة المركز على زيوت سيارات مجهولة المصدر وبدون مستندات دالة على الحيازة.

جرى التحفظ على ٦٢ جركن زيوت سيارات باجمالى ٢٨٥ لتر وتحرير محضرين عدم الاعلان عن أسعار السلع التموينية بالمجمعات الاستهلاكية، وتحرير ٣ محاضر عدم الاعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير عدد ٤ محاضر عدم حمل شهادات صحية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

