إصابة جندي من لواء “جفعاتي” بجروح خطيرة خلال اشتباكات بغزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاربعاء، عن إصابة جندي من لواء “جفعاتي” بجروح خطيرة جرّاء إطلاق نار خلال اشتباك في شمال قطاع غزة، وجرى نقله بمروحية إلى مستشفى شيبا.

وقبل وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 10 جنود إسرائيليين بعد انقلاب مركبة عسكرية كانوا بداخلها خلال عمليات في شمال غزة.

مرحلة الحسم في غزة

وزعم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي قائلا: “نحن في مرحلة الحسم في غزة وكثافة النيران غير مسبوقة”.

وأضاف وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس: انهيار أبراج غزة الشاهقة أمر يؤلم حماس جدا.

نواصل تدمير المنشآت التابعة لحماس في غزة

من جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي دفرين، خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس: “فرقنا تواصل عملياتها في غزة وتدمر المنشآت التابعة لحماس”.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: “نواصل إخلاء مدينة غزة من السكان عبر محورين وقصفنا قبل قليل أهدافا لحزب الله جنوبي لبنان”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.