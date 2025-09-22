الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس المتهمين بالنصب على المواطنين ببيع قطع آثار مقلدة في الجيزة

حبس المتهم
حبس المتهم

أمرت نيابة الجيزة بحبس أفراد تشكيل عصابي بمدينة 6 أكتوبر، بتهمة اقتناء قطع أثرية مقلدة، ومبالغ مالية مزيفة للنصب على راغبي شراء الآثار، 4 أيام علي ذمة التحقيقات. 

 

القبض على المتهمين بالجيزة 

 

البداية كانت بورود معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد تورط عددا من الأشخاص في تكوين تشكيل عصابي، للنصب على راغبي شراء الآثار، واتخاذهم من فيلا بمدينة 6 أكتوبر وكرا لهم.


تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وضبط بحوزتهم قطع أثرية مقلدة، ومبالغ مالية مزيفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

