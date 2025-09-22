الإثنين 22 سبتمبر 2025
استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

تشهد أسعار الأرز في الأسواق المحلية المصرية حالة من الاستقرار النسبي، اليوم، سواء على مستوى الأرز الشعير بأنواعه أو الأرز الأبيض البلدي. 

 

 

 سعر الأرز اليوم الثلاثاء 

سعر الأرز اليوم في الأسواق

سعر الأرز الشعير 

 

سجل سعر  طن الأرز  الشعير رفيع الحبة اليوم في الأسواق 13,000 جنيه
 

 سعر طن أرز شعير عريض طن 16,000 جنيه

سعر الأرز  الأبيض 


أرز أبيض رفيع طن 20,300 جنيه


أرز أبيض عريض طن 25,800 جنيه

