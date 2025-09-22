سائق "توك توك" متهم بتعاطي المخدرات بعين شمس: "متعود على كدة ومعملتش حوادث"

أدلى سائق "توك توك" ظهر فى مقطع فيديو في حالة عدم اتزان بمنطقة عين شمس باعترافات تفصيلية أمام نيابة عين شمس.

وقال المتهم إنه معتاد على تعاطي المواد المخدرة يوميا، مشيرا إلى أنه لم يحدث شيئا ولم يرتكب أية حوادث.

وأضاف ان تأثير المخدرات يتلاشى بمرور الوقت ولا يستمر معه طوال اليوم، وتبين من تقرير المعمل الكيماوي إيجابية التحليل وأنه يتعاطى مخدر البودر.

فيديو لسائق توك توك غير متزن بعين شمس

ورصدت مديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله قائد مركبة "توك توك" فى حالة عدم اتزان، ويبدو عليه آثار تعاطي المواد المخدرة بالقاهرة.



بالفحص، تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مركبة "التوك توك" وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس)، وبمواجهته اعترف بتعاطى المواد المخدرة أثناء قيادته المركبة.

تم التحفظ على مركبة "التوك توك"، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

