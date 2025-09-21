الأحد 21 سبتمبر 2025
التحفظ على جرار زراعي بسبب إلقاء مياه الصرف بترعة في الدقهلية

ضبط جرار يلقي مخلفات
ضبط جرار يلقي مخلفات في مصرف بالدقهلية، فيتو

تحفظ الدكتور عماد النجار مدير الإدارة العامة لشئون البيئة بديوان عام محافظة الدقهلية، بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة المنصورة، على جرار زراعي ومقطورة نافوري بسبب إلقاء مياه الصرف الصحي بالمصرف المستجد بنطاق مركز المنصورة، بحضور نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة، ومدير إدارة البيئة برئاسة المركز، وشرطة المسطحات المائية.

التحفظ على جرار زراعي ومقطورة نافوري 

جاء ذلك ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، للإدارة العامة لشئون البيئة بديوان عام المحافظة، بالمتابعة الميدانية المستمرة، ومنع كافة أشكال التعديات والمخالفات، والحد من الملوثات والانبعاثات الضارة، والحفاظ على الصحة العامة والبيئة، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

وتم التحفظ على الجرار والمقطورة برئاسة مركز ومدينة المنصورة، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، ووفقا للقانون رقم 48 لسنه 82  بقانون البيئة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

