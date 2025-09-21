نجوم الكرة والإعلام يشهدون انطلاق النشاط الرياضي للكنيسة الأرثوذكسية (فيديو)

حرص الكابتن شوقي غريب، المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأول والمنتخب الأوليمبي، والكابتن هاني رمزي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، ونادر السيد نجم الأهلي والزمالك السابق، والإعلامي خالد الغندور، على حضور انطلاق النشاط الرياضي لمهرجان (افتقدنا بخلاصك ٢٠٢٥) والتي تنظمه الأسرات الجامعية، بأسقفية الشباب، بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

أقيمت الاحتفالية تحت رعاية البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وحضور الأنبا موسى أسقف عام الشباب، والأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة بنادي الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقام الضيوف من نجوم الكرة المصرية بإلقاء كلمة خلال احتفالية انطلاق النشاط الرياضي لمهرجان (افتقدنا بخلاصك ٢٠٢٥).

