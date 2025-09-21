الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نجوم الكرة والإعلام يشهدون انطلاق النشاط الرياضي للكنيسة الأرثوذكسية (فيديو)

شوقي غريب يشهد احتفالية
شوقي غريب يشهد احتفالية مهرجان أفتقدنا بخلاصك 2025

حرص الكابتن شوقي غريب، المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأول والمنتخب الأوليمبي، والكابتن هاني رمزي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، ونادر السيد نجم الأهلي والزمالك السابق، والإعلامي خالد الغندور، على حضور انطلاق النشاط الرياضي لمهرجان (افتقدنا بخلاصك ٢٠٢٥) والتي تنظمه الأسرات الجامعية، بأسقفية الشباب، بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

 

أقيمت الاحتفالية تحت رعاية البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وحضور الأنبا موسى أسقف عام الشباب، والأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة بنادي الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

 

وقام الضيوف من نجوم الكرة المصرية بإلقاء كلمة خلال احتفالية انطلاق النشاط الرياضي لمهرجان (افتقدنا بخلاصك ٢٠٢٥).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شوقى غريب هاني رمزي نادر السيد خالد الغندور الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

مواد متعلقة

تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة القديس بسورة الأسقف

سفير مصر بالسودان يستقبل شوقي غريب ومدير الكرة بالمريخ بعد انتهاء دوري النخبة

الأكثر قراءة

بعد التحذير من ظهورها المفاجئ، شراقي يكشف سر غموض بحيرة البهنسا في قلب الصحراء

الراقصة بوسي في قبضة الأمن بالعلمين

مدير تعليم الدقهلية يسأل تلميذا: نفسك تطلع إيه؟ والطالب: سواق ميكروباص (فيديو وصور)

فتنة أفشة في الأهلي، كيف تحرك وليد صلاح الدين لحل الأزمة؟

أحمد شيبة يتنازل لابن شقيقته في واقعة سرقة شقته بالإسكندرية

9.5 جنيه انخفاضًا في البتلو، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

صلاح على بعد خطوة من المجد، موعد إعلان الفائز بالكرة الذهبية يقترب

القناة الناقلة لمباراة الأهلي السعودي وبيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد

القصدير يسجل 34 ألف دولار للطن في البورصات العالمية

قانون الهيئات الشبابية، عقاب صارم في المدرجات وامتيازات سخية خارجها

الزبدية بـ 41 جنيهًا بعد الارتفاع، أسعار المانجو اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا قال النبي في طلب العلم؟ الشيخ سيد طنطاوي يجيب

حكم دعاء المذاكرة وبدء الدراسة.. تعرف عليه

تفسير رؤية عصير المانجو في المنام وعلاقتها بالرزق والخير والمسرات القادمة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads