الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الراقصة بوسي تتصالح مع متهمين في مشاجرة بالعلمين

الراقصة بوسى
الراقصة بوسى

تقدمت الراقصة بوسي وخمسة آخرون بطلب تصالح رسمي في واقعة المشاجرة التي وقعت بينهم داخل أحد الشاليهات بمدينة العلمين بمحافظة مطروح، والتي تم تحرير محضر بشأنها.

وقد تم قبول طلب التصالح من الجهات المعنية، ما ترتب عليه حفظ المحضر وإنهاء الإجراءات القانونية المرتبطة بالواقعة.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا من الراقصة بوسي، يفيد بتعرضها للاعتداء من قِبل عدد من الأشخاص أثناء سهرة خاصة، مما استدعى تدخل الأجهزة الأمنية بشكل فوري. 

وبالانتقال إلى موقع البلاغ وإجراء الفحص اللازم، تبين نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين بوسي وأربعة آخرين كانوا برفقتها داخل الشاليه، وتم اقتياد جميع الأطراف إلى ديوان قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية.   

وخلال المعاينة، عثرت القوات الأمنية بحوزة بوسي وأربعة من المتهمين على ثلاث زجاجات تحتوي على مواد كحولية غير محكمة الغلق، وُجدت داخل كرتونة بيج اللون. 

كما تحفظت الأجهزة الأمنية على سيارة مرسيدس بيضاء اللون، تبين أنها مملوكة للراقصة بوسي، لحين انتهاء التحقيقات.

وفي سياق آخر، تقدمت بوسي مؤخرًا بمعارضة على الحكم الصادر ضدها بالحبس لمدة سنة وستة أشهر، في قضية اتهامها بممارسة أعمال منافية للآداب والتحريض على الفسق والفجور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أزمة الراقصة بوسي مدينة العلمين الراقصة بوسي مشاجرة الراقصة بوسى سيارة الراقصة بوسى

مواد متعلقة

الراقصة بوسي تعارض على حكم حبسها سنة و6 أشهر بقضية التحريض على الفسق

الراقصة بوسي في قبضة الأمن بالعلمين

الأكثر قراءة

بعد التحذير من ظهورها المفاجئ، شراقي يكشف سر غموض بحيرة البهنسا في قلب الصحراء

الراقصة بوسي في قبضة الأمن بالعلمين

مدير تعليم الدقهلية يسأل تلميذا: نفسك تطلع إيه؟ والطالب: سواق ميكروباص (فيديو وصور)

فتنة أفشة في الأهلي، كيف تحرك وليد صلاح الدين لحل الأزمة؟

9.5 جنيه انخفاضًا في البتلو، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

أحمد شيبة يتنازل لابن شقيقته في واقعة سرقة شقته بالإسكندرية

صلاح على بعد خطوة من المجد، موعد إعلان الفائز بالكرة الذهبية يقترب

رئيس مصلحة الضرائب: لا نية لإقرار قوانين جديدة للتجاوز عن مقابل التأخير

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد

القصدير يسجل 34 ألف دولار للطن في البورصات العالمية

قانون الهيئات الشبابية، عقاب صارم في المدرجات وامتيازات سخية خارجها

الزبدية بـ 41 جنيهًا بعد الارتفاع، أسعار المانجو اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا قال النبي في طلب العلم؟ الشيخ سيد طنطاوي يجيب

حكم دعاء المذاكرة وبدء الدراسة.. تعرف عليه

تفسير رؤية عصير المانجو في المنام وعلاقتها بالرزق والخير والمسرات القادمة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads