الراقصة بوسي تتصالح مع متهمين في مشاجرة بالعلمين

تقدمت الراقصة بوسي وخمسة آخرون بطلب تصالح رسمي في واقعة المشاجرة التي وقعت بينهم داخل أحد الشاليهات بمدينة العلمين بمحافظة مطروح، والتي تم تحرير محضر بشأنها.

وقد تم قبول طلب التصالح من الجهات المعنية، ما ترتب عليه حفظ المحضر وإنهاء الإجراءات القانونية المرتبطة بالواقعة.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا من الراقصة بوسي، يفيد بتعرضها للاعتداء من قِبل عدد من الأشخاص أثناء سهرة خاصة، مما استدعى تدخل الأجهزة الأمنية بشكل فوري.

وبالانتقال إلى موقع البلاغ وإجراء الفحص اللازم، تبين نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين بوسي وأربعة آخرين كانوا برفقتها داخل الشاليه، وتم اقتياد جميع الأطراف إلى ديوان قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وخلال المعاينة، عثرت القوات الأمنية بحوزة بوسي وأربعة من المتهمين على ثلاث زجاجات تحتوي على مواد كحولية غير محكمة الغلق، وُجدت داخل كرتونة بيج اللون.

كما تحفظت الأجهزة الأمنية على سيارة مرسيدس بيضاء اللون، تبين أنها مملوكة للراقصة بوسي، لحين انتهاء التحقيقات.

وفي سياق آخر، تقدمت بوسي مؤخرًا بمعارضة على الحكم الصادر ضدها بالحبس لمدة سنة وستة أشهر، في قضية اتهامها بممارسة أعمال منافية للآداب والتحريض على الفسق والفجور.

