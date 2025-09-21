الأحد 21 سبتمبر 2025
انضمام محمد الشاعر إلى اللجنة العليا لمهرجان الغردقة لسينما الشباب

أعلنت إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب انضمام الخبير السياحي والفندقي د. محمد سلامة الشاعر، إلى عضوية اللجنة العليا للدورة المقبلة للمهرجان، والمقرر انطلاقها بمدينة الغردقة خلال الفترة من 25 حتى 30 سبتمبر الجاري.

ويُعد الشاعر أحد الأسماء المرموقة في قطاع السياحة؛ إذ يمتلك خبرة واسعة في إدارة المشروعات وتنمية المقاصد الشاطئية، وأسهم في دعم العديد من المبادرات الرامية إلى تعزيز مكانة البحر الأحمر كوجهة متميزة للسياحة الثقافية والترفيهية.

 

ربط صناعة السينما بآفاق الاستثمار في المقاصد السياحية المصرية

وأكدت إدارة المهرجان أن اختيار د. محمد الشاعر يأتي في إطار حرصها على توسيع قاعدة الشراكات مع المتخصصين في المجال السياحي، بما يضمن الترويج لفعاليات المهرجان عالميًا، وربط صناعة السينما بآفاق الاستثمار في المقاصد السياحية المصرية.

ومن جانبه، أعرب د. محمد سلامة الشاعر عن سعادته بالانضمام إلى اللجنة العليا، قائلًا: «أتشرف بأن أكون جزءًا من هذا الحدث الذي يجمع بين طاقات الشباب وروح الإبداع، ويمنح الغردقة فرصة فريدة لإبراز مقوماتها السياحية والثقافية أمام العالم.. وأتطلع لأن نُسهم جميعًا في تقديم تجربة ثرية للضيوف والجمهور، تعكس جمال البحر الأحمر وتدعم المواهب السينمائية الجديدة».

ويُذكر أن مهرجان الغردقة لسينما الشباب يواصل منذ انطلاقه تقديم منصة رائدة لصناع الأفلام الشباب، مع التركيز على إبراز الوجه السياحي والثقافي للبحر الأحمر، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتوسيع آفاق الاستثمار في هذه المنطقة الواعدة.

مهرجان الغردقة السينمائي مهرجان الغردقة لسينما الشباب الخبير السياحي والفندقى د محمد سلامة الشاعر مدينة الغردقة

