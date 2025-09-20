السبت 20 سبتمبر 2025
سيبتلي قلبي، أنغام تعلن موعد طرح أغنيتها الجديدة

أنغام، فيتو
أنغام، فيتو

أعلنت الفنانة  أنغام موعد طرح أغنيتها الجديدة “سيبتلي قلبي” عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وكشفت أنغام في تدوينة لها عبر حسابها على إكس أن الأغنية ستكون متاحة مساء اليوم على جميع منصات الموسيقى وموقع يوتيوب في تمام السادسة مساءً.

وأغنية “سيبتلي قلبي” من كلمات: تامر حسين، وألحان: عزيز الشافعي، وموسيقى: نادر حمدي.

وتستعد  أنغام، لإحياء حفل غنائي في دبي يوم 12 ديسمبر القادم، بجانب استعدادها لإحياء مجموعة حفلات أخرى. 

حفل أنغام في دبي 

وكشفت الشركة المنظمة لحفل أنغام في دبي 12 ديسمبر أسعار التذاكر، والتي بدأت من 7 آلاف جنيه وحتى 47 ألف جنيه.

