عمرو الليثي يقدم روشتة لتطوير الإعلام

قال الإعلامي عمرو الليثي: إن الإعلام يُعد إحدى أهم ركائز بناء الوعى الجمعى وصياغة الهوية الوطنية، وهو المرآة التى تعكس صورة الدولة أمام الداخل والخارج.

وأشار فى تصريحات صحفية: أن تطوير الإعلام المصرى لم يعد رفاهية، بل ضرورة تتطلب رؤية شاملة تعالج التحديات القائمة وتستثمر فى الفرص المتاحة.

وعرض الليثي رؤيته لتطوير الإعلام، وفيما يلى بعض المحاور الأساسية لتحقيق هذا التطوير:

١. التحول الرقمى ومواكبة التكنولوجيا

حيث يعيش العالم اليوم ثورة إعلامية رقمية تعتمد على المنصات التفاعلية ووسائل التواصل الاجتماعى، لذا من الضرورى أن يعمل الإعلام المصرى على تحديث البنية التحتية التقنية للمؤسسات الإعلامية، وإنشاء منصات رقمية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، والاستثمار فى تقنيات الذكاء الاصطناعى لتحليل البيانات وفهم الجمهور بدقة.



٢. تأهيل الكوادر الإعلامية

المحتوى لا يصنعه إلا إنسان مدرب يمتلك أدوات العصر، ولذلك يجب تطوير مناهج كليات الإعلام بما يواكب التغيرات العالمية، وتوفير برامج تدريبية عملية للإعلاميين الشباب، وتشجيع التخصصات الدقيقة مثل صحافة البيانات، الإعلام البيئى، والإعلام الاقتصادى.

٣. تنويع المحتوى وتحديث الرسالة

فالإعلام الفعال لا يقتصر على نشر الأخبار، بل يتجاوزها إلى صناعة الوعى وتقديم محتوى ثرى يلبى احتياجات مختلف الفئات. ويمكن تحقيق ذلك من خلال إنتاج برامج وثائقية وثقافية تعزز الهوية المصرية، وتشجيع الدراما والإنتاج الفنى الذى يعكس الواقع بقوالب جذابة، والانفتاح على القضايا الشبابية والاجتماعية بأسلوب موضوعى.

٤. ضمان حرية الإعلام ومصداقيته

لا يمكن أن ينهض الإعلام من دون ثقة الجمهور. ومن هنا تأتى أهمية دعم حرية الرأى والتعبير فى إطار المسؤولية المهنية، وتعزيز الشفافية والابتعاد عن التوجيه المباشر فى الأخبار، والالتزام بمواثيق الشرف الإعلامى للحد من التضليل والشائعات.

٥. الشراكات والتعاون الدولي

تطوير الإعلام المصرى يحتاج إلى انفتاح على التجارب الناجحة عالميًا عبر تبادل الخبرات مع المؤسسات الإعلامية الرائد، والاستفادة من المنح والبرامج التدريبية الدولية، والمشاركة فى إنتاج مشترك يعرض صورة مصر للعالم.

٦. البعد الاقتصادى للإعلام

الإعلام صناعة ضخمة قادرة على تحقيق أرباح هائلة إذا أُديرت بشكل صحيح. ولتحقيق ذلك يجب تشجيع الاستثمار فى المشروعات الإعلامية، وابتكار نماذج تمويلية جديدة مثل الاشتراكات الرقمية، ودعم المشاريع الصغيرة فى الإعلام المحلى والمجتمعى.

واختتم الليثي تصريحاته مبينا أن تطوير الإعلام المصرى يعد مشروعا وطنيا يحتاج إلى إرادة سياسية، ورؤية استراتيجية، ومشاركة فعالة من المؤسسات الأكاديمية والإعلامية والمجتمع المدنى، ومع تضافر هذه الجهود يمكن للإعلام أن يستعيد مكانته الريادية فى المنطقة ويؤدى دوره الحقيقى فى خدمة المواطن والدولة.

