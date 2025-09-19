الجمعة 19 سبتمبر 2025
موعد إغلاق التقديم على وظائف في صناعة الكرتون والشيبسي بالأردن

وزارة العمل، فيتو
أعلنت وزارة العمل، فتح باب التقديم على 9 فرص عمل وفرتها الوزارة في مجالات صناعة الكرتون والشيبسي بالأردن.

 

ومن خلال السطور التالية يقدم نستعرض، موعد إغلاق التقديم علي وظائف في مجالات صناعة الكرتون والشيبسي بالأردن.

 

ومن المقرر أن يتم إغلاق باب التقديم على الوظائف المعلن عنها يوم الأحد المقبل وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة العمل.

 

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل إن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار ما جرى الاتفاق عليه بين وزيري عمل مصر والأردن، وتسهيل إجراءات استقدام العمالة.

 

 وأوضحت أن التقديم على هذه الفرص بدء الأربعاء الماضي الموافق 17-9-2025،ولمدة 5 أيام على الرابط التالي هنا.

 

وأكدت وزارة العمل أن فرص العمل المتاحة هي 3 عمال للعمل في الشركة الأردنية لصناعة الكرتون، للعمل على ماكينات صناعة كرتون بشرط خبرة في تشغيل الماكينات الخاصة بطباعة وقص الكرتون،و 6 عمال للعمل في شركة الأعمدة لصناعة الشيبسي، بشرط خبرة في تصنيع المكرونة وحصائب الشيبسي الجافة،وإلمام في متابعة التشغيل والإنتاج

 

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بفتح أسواق عمل جديدة في الخارج أمام الكوادر المصرية.

