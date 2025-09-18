ميلود حمدي يعلن تشكيل الإسماعيلي أمام الزمالك في الدوري الممتاز

أعلن ميلود حمدي المدير الفني للإسماعيلي تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الزمالك، في المباراة التي تجمعهما اليوم الخميس على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل الإسماعيلي أمام الزمالك

ويبدأ الإسماعيلي أمام الزمالك كالتالي:

في حراسة المرمى: عبد الله جمال.

في خط الدفاع: محمد عمار - محمد إيهاب – عبد الله محمد -إبراهيم النجعاوي.

في خط الوسط: إبراهيم عبد العال - محمد عبد السميع – محمد سمير -إيريك تراوري.

في خط الهجوم: خالد النبريصي - نادر فرج.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عبد الرحمن محروس وأنور صقر وعبد الرحمن الدح ومحمد وجدي وعمرو سعيد وعمر القط ومحمد خطاري ومحمد بحيري وحمادة صلاح.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

وتنطلق مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم الخميس في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي

تنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة، بعد فوزه الكبير على المصري باستاد برج العرب بنتيجة 3-0، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الـ19 برصيد 4 نقاط.

تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي

وخاض الزمالك والإسماعيلي 116 مباراة في جميع البطولات، استطاع الأبيض الفوز في 61 مباراة فيما فاز الدراويش 24 لقاء، وحسم التعادل 31 مباراة.

سجل لاعبو الزمالك 162 هدفًا، فيما سجل لاعبو الاسماعيلي 98 هدفًا.

