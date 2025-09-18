سفير فنزويلا يزور استديو نجيب محفوظ ويتحدث عن مرور 75 عامًا على العلاقات مع مصر

استضاف برنامج (العالم غدًا) بالقناة الأولى بالتليفزيون المصري وليم أومار بارينتوس سفير فنزويلا بالقاهرة.



وعقب البرنامج زار السفير الفنزويلي استديو نجيب محفوظ بالطابق 27 بمبنى الإذاعة والتليفزيون، وأشاد بمرور ثلاثة أرباع القرن على العلاقات المصرية الفنزويلية المتميزة.

وقال السفير: إن هناك زيارة منتظرة لوزيرة السياحة الفنزويلية لمصر، ودعا للوجود المصري في الإعلام الفنزويلي والمتواجد بقوة في كل دول أمريكا اللاتينية، وذلك لتعزيز السياحة اللاتينية في مصر لا سيما بعد افتتاح المتحف الكبير.



وأهدى المسلماني سفير فنزويلا نسخة من أغاني أم كلثوم، كما أهدى سفير فنزويلا رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بعض المؤلفات الفنزويلية المميزة.

