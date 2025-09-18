الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات الخميس

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

واصلت مؤشرات البورصة المصرية الصعود بمنتصف تعاملات اليوم الخميس “آخر جلسات الأسبوع”. 

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1% عند مستوى 35²20 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.05% عند مستوى 43221 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.95% عند مستوى 15867 نقطة، وصعد  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.11%  عند مستوى 3875 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% عند مستوى 10612 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% عند مستوى 14165 نقطة، فيما صعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.79% عند مستوى 3579 نقطة.

تعاملات جلسة الأربعاء 

وكان قد ارتفع معظم  مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أمس الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.494 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

 وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 34974 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 42771 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 15718 نقطة، وصعد  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 3840 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

كما صعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 10612 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 14065 نقطة، فيما هبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 3452 نقطة.

تداولات منتصف الأسبوع 

كما تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بختام  تعاملات الثلاثاء الماضي، جلسة منتصف الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 32 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.488 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 34840 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 42703 نقاط، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 15655 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 3836 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.55% ليغلق عند مستوى 10591 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 14034 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 3457 نقطة.

