بلدية غزة: اضطرار آلاف النازحين للانتقال إلى الجنوب

قال المتحدث باسم بلدية غزة إن أعدادا من النازحين اضطروا إلى الانتقال نحو جنوب المدينة خلال الساعات الماضية، في ظل الظروف الإنسانية المتفاقمة.

وأضاف أن عشرات آلاف المواطنين ما زالوا داخل مدينة غزة ولم يغادروها، مؤكدا أن أعدادا كبيرة من الأهالي يرفضون النزوح بشكل كامل باتجاه الجنوب رغم استمرار الضغوط.

انقطاع تام لخدمات الإنترنت والاتصالات الأرضية عن غزة

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، فجر اليوم الخميس، انقطاع خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية في محافظتي غزة وشمال غزة.

ميدانيًّا واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، تعميق تقدمه في منطقة شمال مدينة غزة، في اليوم الثاني من إعلان توسيع عمليته نحو اجتياح مدينة غزة بالكامل.

ووصل جيش الاحتلال إلى حي الصفطاوي، وشارع الجلاء من الجهة الشمالية، وهو الشارع الرئيسي الذي يربط جنوب مدينة غزة بشمالها.

كما تقدم تجاه حي الكرامة إلى الشمال من مدينة غزة، انطلاقًا من مناطق تمركز الآليات في حي الشيخ رضوان.

وأظهر توثيق نشرته منصات إسرائيلية دبابات إسرائيلية في محيط مدرسة عباد الرحمن، بمنطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، وهي من المناطق ذات كثافة عالية في المباني التي أجبر سكانها على مغادرتها.

وواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات نسف مبانٍ سكنية في المنطقة الشمالية لمدينة غزة، إذ فجّر روبوتات مفخخة في حي الشيخ رضوان الذي شهد تقدمًا لآليات الجيش الإسرائيلي.

كما نفذ عمليات نسف في منطقة أبراج المقوسي شمال مدينة غزة، وعمليات قصف أخرى في المناطق الشمالية الغربية من المدينة.

وأبطأ جيش الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة عملياته في المحور الثاني لتوغله جنوب مدينة غزة، بعد إعلانه عن إنشاء ممر للنازحين باتجاه وسط وجنوب قطاع غزة، عبر شارع صلاح الدين.

