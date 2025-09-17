الأوقاف تطلق مبادرة صحح مفاهيمك بالقاهرة الأحد المقبل

أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه سيتم إطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك" بالمحافظة بالتزامن مع إطلاقها الرسمى من العاصمة الإدارية الجديدة يوم الأحد المقبل الموافق ٢١ سبتمبر الجارى.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المبادرة التي تطلقها وزارة الأوقاف المصرية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتحت إشراف الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، تأتي انطلاقًا من الدور الوطني المشترك بين مؤسسات الدولة، وتهدف إلى نشر الفهم الصحيح للدين، وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تتنافى مع روح الشريعة الإسلامية السمحة.

وأكد محافظ القاهرة تقديم الدعم الكامل للمبادرة التى تستهدف جميع فئات المجتمع خاصة الشباب لتعزيز ثقافة الاعتدال، وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية، بما يحقق الاستقرار والسلم الاجتماعي، ويسهم في بناء وعي ديني مستنير يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية ومصالح الوطن.

وثمن محافظ القاهرة جهود الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف فى نشر الفكر الوسطي المستنير الذي يتماشى مع صحيح الدين، مؤكدًا الحاجة إلى مثل هذه المبادرات فى ظل التحديات الفكرية التي تواجه المجتمع.

وأشار الشيخ خالد صلاح مدير مديرية الأوقاف أن المبادرة ترتكز على التوعية المجتمعية من خلال المحاضرات والندوات والدروس وخطب الجمعة، إضافة إلى الحملات الإعلامية والإصدارات التوعوية، بما يسهم في مواجهة الفكر المتطرف ومحاربة الشائعات والانحرافات الفكرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.