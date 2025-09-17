نائب رئيس الحزب الناصرى: العدوان على غزة يكشف زيف الشعارات الدولية

قال المستشار محسن جلال، نائب رئيس الحزب العربى الناصرى: إن العمليات العسكرية الإسرائيلية على غزة تمثل تصعيدًا خطيرًا وجريمة حرب ثابتة ترتكب أمام أعين العالم، في ظل صمت دولي غير مبرر، وبانحياز أمريكي واضح يفضح ازدواجية المعايير التي تتعامل بها بعض القوى الكبرى مع حقوق الإنسان.

مظاهر انتهاك القانون الدولي الإنساني

وأكد في تصريح لـ فيتو، أن استهداف المدنيين العزل والبنية التحتية في غزة لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة، بل هو انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وإمعان في سياسة العقاب الجماعي التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

وشدد على أن مثل هذه الاعتداءات لا تُنتج إلا المزيد من الكراهية والعنف، وتغلق كل أبواب السلام.

خطورة سياسة الكيل بمكيالين

وأضاف أن الوقت حان لإنهاء سياسة الكيل بمكيالين، مبينا أن التقاعس الدولي وعدم اتخاذ إجراءات رادعة ضد الاحتلال كان سببا رئيسيا في تماديه واستمراره في ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات، مؤكدا على أن استمرار العمليات العسكرية لن يجر على المنطقة سوى المزيد من الفوضى وعدم الاستقرار.

وشدد جلال على أن السياسات الإسرائيلية العدوانية تمثل تهديدا حقيقيا للأمن الإقليمي والدولي وتنسف أي جهود لإحياء عملية السلام.

دور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية

وأوضح أن مصر ستظل تقوم بدورها التاريخي والثابت في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني العادلة، داعيا المجتمع الدولي ومؤسساته إلى الاضطلاع بمسئولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه ما يجري في غزة.

وطالب بضرورة تحرك عاجل من المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية لوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والطبية بصورة آمنة وسريعة، مشيرًا إلى أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم سيؤدي إلى مزيد من التوتر والفوضى ويضع المنطقة على حافة كارثة إنسانية وأمنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.