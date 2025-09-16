الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في الإمارات

تنشر فيتو  أسعار الذهب مساء اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 في الإمارات العربية المتحدة، وفق آخر تحديث لها في الأسواق.

سعر جرام الذهب في الإمارات


سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 444 درهمًا،  ويُعد هذا العيار الأنقى والأكثر استخدامًا في السبائك والعملات الذهبية.

سجل عيار 21 نحو 394 درهمًا ويُعد العيار الأكثر شعبية في الأسواق المحلية.


بلغ عيار 18 نحو 338 درهمًا، ويُستخدم في صناعة المجوهرات ذات التصاميم الحديثة.


أسعار الذهب فى عام 2025 


ارتفع سعر الذهب بنسبة 37 في المائة حتى الآن خلال العام الجاري، بعد أن سجل مكاسب بلغت 27 في المائة في عام 2024، مدفوعًا بضعف الدولار، وشراء البنوك المركزية، وتخفيف السياسات النقدية، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي السائدة.

وأضاف البنك المركزي الصيني الذهب إلى احتياطياته في أغسطس، مستمرًا في شراء هذا المعدن الثمين للشهر العاشر على التوالي.


 

وفي الوقت نفسه، رفع متداولو الذهب مراكزهم الشرائية الصافية بمقدار 20740 عقدًا إلى 168862 عقدًا في الأسبوع المنتهي في 2 سبتمبر.

 

أما بالنسبة للفضة، فقد انخفض سعرها الفوري بنسبة 0.5 في المائة إلى 40.75 دولار للأونصة، بينما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 0.1 في المائة إلى 1374.35 دولار، وظل سعر البلاديوم دون تغيير عند 1109.71 دولار.

السياسات النقدية السبائك والعملات الذهبية الذهب في الإمارات البنك المركزي الصيني أسعار الذهب مساء اليوم اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

