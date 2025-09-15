أمين "التعاون الإسلامي": ندعو مجلس الأمن لتحمل مسئولياته ومساءلة إسرائيل على جرائمها

قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه: ندعم آليات تنفيذ حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية.

التضامن التام مع قطر

وأكد خلال كلمته أمام أمام القمة العربية الإسلامية الطارئة فى الدوحة، ندعو مجلس الأمن لتحمل مسئولياته لمساءلة إسرائيل على جرائمها.

وأضاف: نجدد التضامن التام مع قطر وما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها.

على المجتمع الدولي وضع حد للجرائم الإسرائيلية

وتابع : إن على المجتمع الدولي وضع حد للجرائم الإسرائيلية.

